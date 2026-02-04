Almanya elektrikli araç üretiminde ABD'yi geride bırakarak dünya ikinciliğini korudu

Alman Otomobilciler Birliği (VDA), Almanya'nın geçen yıl elektrikli araç üretiminde dünya genelinde ikinci sıradaki yerini koruduğunu ve rekor üretim seviyelerine ulaştığını bildirdi.

VDA tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Almanya'da üretilen elektrikli araç sayısı 2024'e göre yüzde 23 artarak 1,67 milyona yükseldi.

Ülkede üretilen tam elektrikli (BEV) araç sayısı yüzde 15 artarak 1,22 milyona ulaşırken, üretilen hibrit (Plug-in) araç sayısı da yüzde 54 artarak 450 bin olarak kayıtlara geçti.

Almanya böylece 1,04 milyon araç üreten ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üretim merkezi olma unvanını sürdürdü. Küresel listenin zirvesinde ise 16,1 milyonluk üretim hacmiyle Çin yer aldı.

VDA, Almanya'nın elektrikli araç üretiminin bu yıl da yüzde 6 artmasını bekliyor. Bu artışla birlikte, ülkedeki toplam elektrikli araç üretim hacminin 1,76 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sektördeki toplam üretim salgın öncesi seviyelere halen ulaşamadı

VDA verilerine göre, Almanya'da üretilen toplam otomobil sayısı ise geçen yıl yüzde 2 artışla 4,15 milyon olarak gerçekleşti. Böylece sektörde toplam üretim, üst üste üçüncü yılında da benzer seviyelerde seyrederek durağan bir tablo çizdi.

Üretim rakamları bir önceki yıla göre hafif bir artış gösterse de sektör henüz kriz öncesi performansına ulaşamadı. 2025'teki sektörün toplam üretimi, Kovid-19 salgını öncesindeki son normal yıl olan 2019'un yüzde 11 altında kaldı.

Toplam otomobil üretimi içerisinde elektrikli araçların ise payı yüzde 40 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek oranına çıkması dikkati çekti.

VDA Başkanı Hildegard Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, VDA verilerinin sektörün iklim nötr mobilite konusundaki kararlılığını açıkça kanıtladığını vurgulayarak, sektörün sürdürülebilirliği için hükümete kritik "yapısal reform" çağrısında bulundu.

Mevcut başarının kısa ömürlü olmaması için politika yapıcıların çerçeve koşullarını iyileştirmesi gerektiğini belirten Müller, yeni e-mobilite teşviklerinin tek başına yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Müller, yeni teşvik gibi önlemlerin uzun ömürlü olması için şarj altyapısı ve elektrik şebekesinin genişletilmesi, kritik ham maddelere erişim ve elektrik fiyatları dahil olmak üzere sektörün genel koşullarının daha da iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Müller, e-mobilitenin Almanya'da sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaşması için şirketlerin uluslararası alanda rekabet edebileceği iş koşullarının oluşturulmasının da hayati önem taşıdığını ifade etti.