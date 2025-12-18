Almanya özel yatırımları harekete geçirmek için 30 milyar avroluk fon kurdu

Haberler

Alman hükümeti, 'Deutschlandfonds' adlı 30 milyar avro tutarında yatırım fonunu tanıtarak büyümekte zorlanan ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Fon, enerji dönüşümü, teknoloji ve endüstriyel modernizasyon alanlarında özel sermayeyi harekete geçirecek projelere odaklanacak.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile kamu bankası Alman Kalkınma Bankasının (KfW) Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Wintels'ın birlikte duyurduğu fonun başlangıç sermayesi yaklaşık 30 milyar avro olacak.

Fon, enerji dönüşümü, teknoloji ve endüstriyel modernizasyon alanlarında yatırımlar ve projeler için ülkede özel sermayeyi harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın, yıllar süren ekonomik durgunluğun ardından rekabet gücünü yeniden kazanmak için ortaya koyduğu stratejik çabaların bir aşamasını oluşturan fon, doğrudan kamu harcamaları yerine, özel yatırımcıların riskini azaltmaya yönelik garanti ve krediler sağlanması ile öz sermaye yatırımları yapılmasına dayanıyor.

KfW tarafından yönetilecek fon, kredi garantisinden oluşacak ve ek olarak 130 milyar avroluk yatırımı teşvik edecek.

Fon, karbon salımını azaltma ve kritik ham maddeleri güvence altına alma projeleri yürüten sanayi şirketleri ve KOBİ'ler, yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yapan enerji tedarikçileri ve yüksek teknoloji, biyoteknoloji ve savunma teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren start-up'lar olmak üzere üç ana alana odaklanacak.

Fonun, geleceğe yönelik kilit alanlarda yatırımları teşvik etmeye yardımcı olması ve böylece ülkeyi geleceğe hazır hale getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
