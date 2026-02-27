Haberler

Almanya'da enflasyon şubatta yüzde 1,9 ile beklentilerin altına indi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüş sayesinde şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,9'a gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın hedef seviyesinin altına indi. Ekonomistler, enflasyonun yıl genelinde yüzde 2 civarında seyredeceğini öngörüyor.

Almanya'da yıllık enflasyon, şubatta beklentilerin üzerinde yavaşlayarak yüzde 1,9'a geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2'nin altına indi.

Almanya'da ocakta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalardaki beklenti, yıllık enflasyonun şubatta yüzde 2'ye düşmesi yönündeydi. Ülkedeki enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

AB uyumlu TÜFE de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da şubatta yüzde 2,5 oldu.

Enflasyondaki bu gerilemede en büyük etken, enerji maliyetlerindeki düşüş oldu.

Enerji ürünleri şubatta yüzde 1,9 düşüş gösterdi. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 1,1 ile sınırlı kalırken enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Öte yandan, hizmet sektöründeki yüzde 3,8'lik fiyat artışı, enflasyon üzerindeki ana baskı unsuru olmaya devam etti.

Ekonomistler, güçlü avronun ithal malları ucuzlatması ve ham madde maliyetlerindeki dengelenme ile Almanya'da enflasyonun yıl genelinde yüzde 2 civarında seyretmesini bekliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti