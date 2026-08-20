Haberler

Almanya'da Üretici Fiyatları Beklentiyi Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da üretici fiyatları temmuzda yıllık yüzde 3, aylık yüzde 1,1 arttı. Piyasa beklentisi yıllık yüzde 2,7 ve aylık yüzde 0,5 artış yönündeydi. Bu, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek yıllık artış oldu.

Almanya'da üretici fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da üretici fiyatları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3, aylık bazda ise yüzde 1,1 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının temmuzda yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda yüzde 0,5 yükselmesi yönündeydi. Verilerin beklentilerden yüksek gelmesi dikkati çekti.

Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış temmuzda Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Üretici fiyatlarında temmuzda görülen artışın temel nedeni ara malı fiyatlarının yüzde 5,4 yükselmesi oldu. Enerji fiyatları da yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Kaynak: AA
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Anne-babalar dikkat! 4 bebek ürünü acil koduyla toplatılıyor
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı