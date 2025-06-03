Almanya'da Şirket İflaslarında Yüzde 11 Artış Bekleniyor

Sigorta şirketi Allianz Trade, Almanya'da ekonomide durgunluk ve ABD ile tarife anlaşmazlıklarından kaynaklı olarak bu yıl şirket iflaslarında yüzde 11'lik bir artış bekliyor.

Allianz Trade, Alman ekonomisinde büyüme sorunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası gölgesinde ülkedeki iflaslara yönelik 2025 tahminlerinde güncellemeye gitti.

Buna göre, Allianz Trade, yüksek kayıplara sahip büyük ölçekli şirket iflasları dahil, ülkede bu yıl daha fazla şirketin iflas etmesini bekliyor.

Almanya'daki şirket iflaslarının "tarife sarmalından dolayı" 2025'te geçen yıla kıyasla yüzde 11 artarak yaklaşık 24 bin 400'e ulaşması öngörülüyor. Allianz Trade Mart 2025'te ülkedeki iflaslarda bu yıl yüzde 10'luk artış tahmin etmişti. 2026'da ise şirket iflaslarının 2025'e göre yüzde 3'lük artışla 25 bin 50'ye ulaşması bekleniyor.

Şirketin raporunda, "Ancak, şu anda endişeye neden olan sadece genel rakamlar değil, aynı zamanda etkilenen şirketlere özellikle önemli zararlar veren sürekli olarak yüksek sayıda büyük ölçekli iflas da var." ifadeleri kullanıldı.

Birinci çeyrekte, dünya çapında iflas eden büyük şirket sayısı yıllık yüzde 14 artarak toplamda 122'ye ulaştı. Batı Avrupa'da ise ilk çeyrekte iflas eden büyük şirket sayısı yüzde 16 artışla 74'e çıktı. Batı Avrupa bu rakamla büyük iflasların merkezi oldu.

Almanya'da, ilk üç ayda küresel rakamın yaklaşık yüzde 13'üne denk gelen 16 büyük şirket iflası görüldü. En fazla iflas, inşaat, tekstil, otomotiv tedarikçilerinde yaşandı.

-"2025'te de herhangi bir rahatlama olmayacak"

Raporda görüşlerine yer verilen Allianz Trade Almanya, Avusturya ve İsviçre Üst Yöneticisi (CEO) Milo Bogaerts, "Hem Almanya'da hem de küresel ticarette kasvetli ekonomik görünüm ve gümrük fırtınasının neden olduğu birçok belirsizlik göz önüne alındığında, 2025'te büyük ölçekli iflasların ve dolayısıyla önemli kayıpların devam etmesini bekliyoruz. Bunlar tedarikçilerin kasalarında tedarik zincirleri üzerinde potansiyel domino etkileriyle büyük delikler açıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Almanya'da büyük ölçekli iflas sayısında rekor görüldüğünü aktaran Bogaerts, "Toplam 87 büyük ölçekli iflas meydana geldi ve iflaslardan etkilenen toplam gelir 17,4 milyar avro oldu. Bu, bir önceki yıla (2023'de 64 vaka) kıyasla iflas sayısında yüzde 36'lık ve toplam gelirde yüzde 55'lik bir artışı temsil ediyor. 2025'te de herhangi bir rahatlama olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, 2024'te dünya çapında toplam gelirleri 185 milyar avro olan 469 büyük şirket iflas etmişti.