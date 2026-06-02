Almanya'da çalışan sayısı azaldı, çalışma süresi uzadı

Alman IAB raporuna göre, 2026 ilk çeyrekte istihdam 160 bin kişi azalırken, yarı zamanlı çalışan oranı yüzde 40,1 ile tarihi zirveye ulaştı. Kişi başı çalışma süresi artarken toplam iş hacmi sabit kaldı.

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsünün (IAB) raporunda, ülkede istihdam edilen kişi sayısının azaldığı, yarı zamanlı çalışanların mesai sürelerinin uzadığı belirtildi.

IAB, Almanya'da çalışma süreleri ve istihdama ilişkin bu yılın ilk çeyrek verilerine yönelik istatistik raporunu yayımladı.

Raporda, ülkedeki istihdam yapısında dikkati çeken bir değişimin yaşandığına işaret edilerek, tam zamanlı istihdam kayıplarının yarı zamanlı çalışma sürelerindeki artışla dengelendiği ortaya konuldu.

Enstitünün raporunda, 2026 yılının ilk çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 160 bin kişi azalarak 45,64 milyona gerilediği belirtildi.

Aynı dönemde kişi başına çalışma süresinin yüzde 0,3 artışla 344,2 saate yükseldiği, bu durumun toplam çalışma hacminin hafif bir düşüşle 15,7 milyar saat seviyesinde neredeyse sabit kalmasını sağladığı ifade edildi.

Yarı zamanlı çalışan oranı ilk kez yüzde 40'ı aştı

Raporda, yarı zamanlı çalışanların oranının geçen yılın aynı çeyreğine göre 0,4 puan artarak yüzde 40,1'e ulaştığı ve ilk çeyrekler bazında tarihte ilk kez yüzde 40 sınırını aştığı belirtildi.

Tam zamanlı çalışanların haftalık mesaisinin 38,15 saatle neredeyse sabit kaldığının ifade edildiği raporda, yarı zamanlı çalışanların haftalık çalışma süresinin 0,3 saat artarak 18,88 saate yükseldiği bilgisi verildi.

Raporda ayrıca, iş gücü hacminin korunmasında hastalık izinlerindeki gerilemenin de etkili olduğuna işaret edilerek, 2026'nın ilk çeyreğinde hastalık nedeniyle işe devamsızlık oranının geçen yılki yüzde 6,5 seviyesinden yüzde 6,1'e gerilediği kaydedildi.

Daha az insan daha fazla çalışıyor

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Araştırma Bölümü Başkanı Enzo Weber, verilere ilişkin değerlendirmesinde, istihdam edilen daha az sayıda kişinin daha fazla çalıştığını belirterek, "Yarı zamanlı çalışanların mesai süreleri giderek uzuyor ve düşük ücretli küçük iş modeli gerilemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
