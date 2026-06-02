Almanya'da yaklaşık her 6 sanayi şirketinden biri tedarik darboğazı yaşıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da imalat sektöründe ham madde ve ara ürün tedarikinde yaşanan sorunların mayısta arttığını bildirdi.

Münih merkezli Ifo, şirketlerin tedarik sıkıntılarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Nisan ayında yüzde 13,8 olan tedarik sıkıntısı yaşayan şirketlerin oranı, mayısta yüzde 15,9'a yükseldi. Bu veri, ülkede faaliyet gösteren yaklaşık her 6 sanayi şirketinden birinin malzeme tedarikinde sorun yaşadığını ortaya koydu.

Malzeme tedariki sorunundan en fazla etkilenen sektör yüzde 31,2 ile kimya sanayisi oldu. Kauçuk ve plastik ürün üreticilerinde etkilenenlerin oranı ise yüzde 23,7'ye ulaştı.

Elektrik ve elektronik sektöründe ise yaklaşık her 4 şirketten biri malzeme tedarikinde sorun bildirdi. Buna karşılık, otomotiv sektöründe bu oran yüzde 10 ile nispeten düşük bir seviyede kaldı.

Sanayideki genel darboğaza rağmen doğrudan tüketiciye hitap eden sektörlerin şu ana kadar bu krizden büyük ölçüde korunduğu gözlendi. İçecek sektöründe hiçbir tedarik sıkıntısı rapor edilmezken gıda üreticilerinde sorun yaşayanların oranı yüzde 6,9 oldu.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tedarik zincirlerindeki gerginliğin sürdüğüne dikkati çekerek, "Özellikle petrol ve enerji yoğunluklu ara ürünlere yüksek talep duyan sektörler, jeopolitik gerilimlerin etkilerini derinden hissediyor." ifadesini kullandı.

Mevcut verilerin 2020 öncesi uzun vadeli sanayi ortalaması olan yüzde 5'in çok üzerinde olduğuna işaret eden Wohlrabe, "Bu rakamlar endişe verici derecede yüksek. Yaşanan darboğazlar nedeniyle birçok şirketin üretimi kısmak zorunda kalması güçlü bir ihtimal." değerlendirmesinde bulundu.