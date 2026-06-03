Haberler

Almanya hizmet sektöründe daralma sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da hizmet sektörü PMI, zayıf talep ve artan enerji maliyetleri nedeniyle mayısta 48,1'e yükselse de üst üste ikinci ay daralma bölgesinde kaldı. Uzmanlar, ekonominin ikinci çeyrekte küçülebileceği uyarısı yaptı.

Almanya'da hizmet sektörü faaliyetlerindeki daralma, zayıf talep ve Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini artırması nedeniyle mayısta da devam etti.

S&P Global, Almanya'nın mayıs ayına ilişkin nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI mayısta 46,9'dan 48,1'e yükseldi. Endeks, 47,8 puan olan öncü verinin hafif üzerinde gerçekleşse de sektörde son bir yıldır ilk kez üst üste 2 ay daralma kaydedilmiş oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

"Enerji maliyetleri ve belirsizlikler talebi baskılıyor"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektörünün mayıs ayında da daralma bölgesinde kalmaya devam ettiğini belirterek, "Bu durum, yılın ilk çeyreğindeki güçlü büyümenin ardından genel ekonominin ikinci çeyrekte küçülme sürecine girebileceği ihtimalini artırıyor." ifadesini kullandı.

Artan enerji maliyetleri ve belirsizliklerin talebi baskılamayı sürdürdüğünü kaydeden Smith, "Ticari faaliyetlerdeki ve yeni siparişlerdeki düşüş hızının yavaşlaması, ikinci çeyrekteki olası bir ekonomik daralmanın ılımlı kalacağına dair umut veriyor. Hizmet sektörü firmaları bir ay öncesine kıyasla geleceğe yönelik çok daha güçlü bir iyimserlik bildirse de piyasadaki güvenin, Orta Doğu'da savaş başlamadan önceki seviyelere henüz tam olarak dönmediğini belirtmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek

Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar!

İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi

İnfaz dalgası sürüyor! Binbaşıyı katleden zanlının kalemi kırıldı
Tokat'ta kayıp olan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kelkit Çayı'na düşen gencin günler sonra cesedine ulaşıldı
Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti

Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu