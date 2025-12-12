Haberler

Almanya'da yıllık enflasyon kasımda değişmedi

Güncelleme:
Almanya'da kasım ayı enflasyonu, hizmet fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle değişmeyerek yüzde 2,4 olarak kaldı. Yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 1,2, hizmetlerde ise yüzde 3,5 olarak belirlendi. ECB, ekonomik hedeflerini sürdürebilmek için faiz politikalarını gözden geçiriyor.

Almanya'da hizmet fiyatlarındaki keskin artış, kasımda enflasyonun düşmesini engelledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat değişikliklerine ilişkin kasım ayı nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, hizmet fiyatlarındaki keskin artışın etkisiyle değişmeyerek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.

Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 geriledi. Nihai veriler, öncü verileri teyit etti.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşerken yıllık bazda yüzde 2,3'ten 2,6'ya yükseldi. AB uyumlu enflasyonun 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Tüketici fiyatlarının gelişimi yıl sonunda şimdilik istikrar kazandı. Hizmet fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı yönlü baskılıyor. Öte yandan, enerji ve gıda fiyatlarının gelişimi kasımda enflasyonu aşağı yönlü etkiledi." ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin uzun süredir enflasyon oranında en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekti.

Kasımda yıllık olarak sığır eti fiyatlarında yüzde 13,8 artış görülürken, tereyağı fiyatlarında yüzde 22 azalış oldu.

Ulaşım hizmetleri yüzde 11,4, kiralar yüzde 2,2 arttı. Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,1 düştü. Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 1,5 geriledi.

Almanya'da genellikle "çekirdek enflasyon" olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı kasımda yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

ECB'nin faiz indirimi

Almanya'da yıllık enflasyon, kasımda ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine yakın kaldı.

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2'ye yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
500

