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Almanya'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı

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Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan gurbetçi Türk, iş yerindeki arkadaşlarıyla birlikte çalışma koşulları protesto etmek için topluca greve gitti. Grevin sonunda sendikayla işveren anlaşırken, gurbetçi Türk'ün kazandığı ekstra hakların çokluğu dikkat çekti.

Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan gurbetçi Türk, iş arkadaşlarıyla birlikte greve gitti. Grev sonunda kazanan işçiler oldu.

GREV SONUCU KAZANAN İŞÇİLER OLDU

Sendikayla işveren arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. İşçiler yeni yıl öncesi birçok yeni hak elde etti. Kazandıkları hakları anlatan işçi şunları söyledi: "Yaptığımız grev sonuçlandı. Sendika, işverenle anlaştı. Yüzde 3.1 maaşa zam yaptılar. Şubat ayına kadar herkese 600 euro para verecekler. Yüzde 55 daha fazla Noel parası. Yüzde 55 daha fazla tatil parası."

Almanya'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet ali Avdan:

yuzde 3 almanyada zam yapiliyor turkiye kiskaniyor ama almanyada ay sonu bir sey kalmiyor...kira elektrik butun giderler çiktimi sana birsey kalmiyor ....REIS HER YIL YUZDE 50 ZAM YAPIYOR AMA BIZIM MILLET SEVINMIYOR HALA BATIYI KISKANIYORUZ...COK NANKORUZ COKKK

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