Almanya'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı

Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan gurbetçi Türk, iş arkadaşlarıyla birlikte greve gitti. Grev sonunda kazanan işçiler oldu.

GREV SONUCU KAZANAN İŞÇİLER OLDU

Sendikayla işveren arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. İşçiler yeni yıl öncesi birçok yeni hak elde etti. Kazandıkları hakları anlatan işçi şunları söyledi: "Yaptığımız grev sonuçlandı. Sendika, işverenle anlaştı. Yüzde 3.1 maaşa zam yaptılar. Şubat ayına kadar herkese 600 euro para verecekler. Yüzde 55 daha fazla Noel parası. Yüzde 55 daha fazla tatil parası."