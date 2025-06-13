Almanya'da Enflasyon Mayısta Sabit Kaldı: Yüzde 2,1

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Almanya'da açıklanan verilere göre, enerji fiyatlarındaki düşüş sayesinde mayısta enflasyon oranı değişmeden yüzde 2,1'de sabit kaldı. Gıda fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti, ancak enerji fiyatları yıllık bazda azaldı.

Almanya'da açıklanan nihai veriler, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyonun mayısta yüzde 2,1'de sabit kaldığını teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, mayısta da değişmedi. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, " Almanya'da enflasyon oranı, temel olarak enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi nedeniyle istikrar kazandı. Öte yandan, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artış mayısta enflasyon oranını yukarı çekti." ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllık artış, gıda fiyatlarında yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçerken gıdanın aylardır en büyük fiyat belirleyicisi olması dikkati çekiyor.

Tereyağı fiyatları yüzde 17,6 arttı

Tereyağında yıllık yüzde 17,6 ve çikolata fiyatlarında yüzde 20,2'lik artış görüldü, zeytinyağı fiyatlarında yüzde 17,2 düşüş oldu.

Enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 4,6 azalırken hizmet sektöründe fiyatlar yüzde 3,4 arttı.

Almanya'da enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, Almanya'da yıl boyunca nispeten ılımlı bir enflasyon oranı bekliyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), geçen yıl yüzde 2,2 olan yıllık enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,1 olmasını, 2026'da da yüzde 2'ye düşmesini öngörüyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl yüzde 2,2'lik yıllık enflasyon bekliyor. Banka, 2026'da ise yüzde 1,5'lik yıllık enflasyon öngördü.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefini hatırlatarak, Almanya'da da fiyatların "ECB'nin hedefi kapsamında artmaya devam ettiğine" dikkati çekti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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