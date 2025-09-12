Almanya'da Enflasyon Ağustosta Yükseldi

Almanya'da enflasyon oranı, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl ilk kez ağustosta yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da temmuz ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye yükseldi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1oldu. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Yıllık enflasyon oranı bu yıl ilk kez hafifçe yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış ağustosta hızlandı. Buna ek olarak, enerji fiyatlarındaki düşüş önceki aylara göre enflasyonun yavaşlamasına daha az katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin uzun süredir enflasyon oranında en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekiyor.

Ağustosta yıllık olarak meyve fiyatlarında yüzde 7,1, balda yüzde 6,9, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 3,2, et ve et ürünlerinde yüzde 2,9 artış görüldü.

Ulaşım hizmetleri yüzde 11,1, sağlık hizmetleri yüzde 6,5 ve kiralar yüzde 2 arttı.

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 2,4 düştü. Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 1,7 geriledi.

Almanya'da genellikle "çekirdek enflasyon" olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı ise ağustosta yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.