Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu - Haberler

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Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu

Haberler.com - Ekonomi
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Almanların Türk SİHA'larına iki yüzlü yaklaşımı manşetlere yansıdı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde kilit rol oynayan SİHA'lar için "katil drone" manşeti atan Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, aynı SİHA'ların Ukrayna'da gösterdiği başarı için ise "umudun silahı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 18'inci gününde de çatışmalar devam ediyor. Ülkenin doğu kesiminde konuşlanan Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken Ukraynalı askerler ve sivil halk da direnişini sürdürüyor. Bu süreçte Ukrayna'nın askeri kuvvetleri Bayraktar TB2'lerle Rus birliklerine ve hava savunma sistemlerine müdahalelerini sürdürüyor.

"UMUDUN SİLAHI"

Tüm bunlar yaşanırken Alman Bild gazetesinin manşeti dikkat çekti. Bild, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı ( Siha ) Bayraktar TB2'yi överek 'umudun silahı' başlığını kullandı. Bayraktar'ın Ukraynalılara umut verdiği iddia edilen haberde, "Ukraynalılar Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

"KATİL DRONE"

Baykar'ın üretmiş olduğu SİHA'lar terörle mücadelede Suriye'de, Libya'da ve en son Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasında kullanılırken Alman Bild gazetesi 'katil drone' manşetini atmıştı.

Haberler.com - Ekonomi

SİHA, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (21)

Kamil Buyrat:

Turk medyası hiç 2 yüzlü değil canım, BAE misali haber misali

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Eğrioturdoğrukonuş:

İşte medya.... Türkiye de devletin yanında haber yapan medyaya YANDAŞ diyorlar... Avrupa da Almanya da medya kuruluşları, devletin ülkenin çıkarlarını gözeten yayın yapar. Biz de ise tam tersi tarafsız habercilikmiş etik kütük zart zurt. bırakın bu işleri bize gelince medya tarafsız olmalı

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ERKAN :

medya tarafsız olmalı türkiyede de almanyada da her yerde tarafsız olmalı. almanyada ki medya tarafız olsaydı karabağda katil demezlerdi.

1 11 Yayından Kaldır
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