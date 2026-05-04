Alman otomotiv sektöründe iş dünyası güveni mayısta geriledi

Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'nin ek gümrük vergisi tehditlerinin gölgesinde mayıs ayında sert gerileme kaydetti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisan ayında eksi 19 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, mayısta 4,8 puanlık düşüşle eksi 23,8 puana geriledi.

Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri sınırlı bir iyileşme gösterse de gelecek aylara ilişkin karamsarlık derinleşti. İş beklentileri endeksi, nisandaki eksi 15,3 seviyesinden eksi 30,7 puana keskin bir düşüş yaşadı.

Ifo'ya göre, Alman otomotiv sektöründe ham madde ve ara malı eksikliğine dair sinyaller belirginleşmeye başladı.

Mart ayında temel ara ürünlerde eksiklik yaşayan şirketlerin oranı yüzde 1 seviyesindeyken nisan ayında bu rakam yüzde 9,3'e çıktı.

Sektörde çip üretimi, hava yastıkları, metal işleme ve batarya sızdırmazlık testleri gibi kritik alanlarda kullanılan helyum gazı, tedarik krizinin merkezinde yer alıyor.

Alman Maden Kaynakları Ajansı verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) helyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Katar'dan karşılarken olası bir kesintide başvurulabilecek alternatif ithalat kaynakları oldukça kısıtlı.

Buna ek olarak, İran merkezli krizin oluşturduğu belirsizlik hem şirketler hem de hane halkı nezdinde beklentileri aşağı çekiyor.

Ifo, artan enerji maliyetleriyle birleşen güvensizlik ortamının, tüketicilerde yeni otomobil alımına yönelik ciddi bir isteksizliğe yol açabileceğini öngördü.

"Savaş otomotiv endüstrisi üzerinde ek baskı oluşturuyor"

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "İran krizi, halihazırda zayıf bir dönemden geçen otomotiv endüstrisi üzerinde ek bir baskı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Wölfl, söz konusu krizin otomotiv üretiminde kritik rol oynayan helyum gazının tedarik zincirini bozduğunu belirterek, "Helyum, hem doğrudan üretimde hem de dolaylı yan sanayi süreçlerinde vazgeçilmez bir yere sahip." uyarısında bulundu.

ABD'den ek vergi

Öte yandan, Alman otomotiv sektörü üzerindeki baskı, cuma gününden itibaren yeni bir boyut kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen araçlara uygulanan gümrük vergilerinin bu hafta yüzde 15'ten 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ek vergilerin halihazırda zorlu bir süreçten geçen Alman ve Avrupa otomotiv sektörü için devasa maliyetler doğuracağını ifade etti.

Müller, söz konusu vergi artışının sadece üreticileri değil, aynı zamanda ABD'li tüketicileri de olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.