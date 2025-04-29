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Alman Bankası Commerzbank Dolar/TL için yeni tahminde bulundu

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Almanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, Dolar/TL kuru hakkında yeni bir tahminde bulundu. Banka, son dönemdeki gelişmeler ışığında döviz kurlarındaki oynaklığa dikkat çekerek, önümüzdeki çeyreklerde doların istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Türk lirası karşısında döviz fiyatlarının tarihi rekorlar kırmasının ardından Alman Bankası Commerzbank'tan dikkat çeken yeni bir analiz geldi. Banka ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından Türk lirasının durumunun kötüleştiğini belirtti. Ghose, Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından kredibilitesinin muhtemelen yeniden zarar gördüğünü söyledi.

"DOLARDA İSTİKRARLI ARTIŞ SÜRECEK"

Bu gelişmelerin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, liranın hızlı düşüş gösterdiği dönemde faizin artırılmasının ardından yaşandığını belirten Ghose, Merkez Bankası'nın enflasyondaki mütevazı iyileşmeye rağmen faiz oranlarını hızla düşürmeye başladığını vurguladı. Dolar, Türk lirası karşısında yüzde 0,1 artışla 38,4488 TL'ye yükseldi. Commerzbank, önümüzdeki çeyreklerde doların istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini öngörüyor. Ghose, Türk lirasının değer kaybının önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Alman Bankası Commerzbank Dolar/TL için yeni tahminde bulundu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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