Allianz Türkiye'de Üst Düzey Atamalar Gerçekleştirildi

Allianz Türkiye'de biri uluslararası olmak üzere üç farklı pozisyonda üst düzey atama gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Okan Özdemir, Allianz Grubu'nun uluslararası şirketlerinden Allianz Partners'ta Sağlık Sigortalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi oldu.

Özdemir 1 Eylül 2025'te yeni görevine başlayacak ve Allianz Partners Üst Yöneticisi (CEO) Tomas Kunzmann'a doğrudan bağlı çalışacak.

Okan Özdemir, Allianz Türkiye'deki 24 yıllık kariyerinde sağlık alanında başarılara imza atarak, yaklaşık 2,5 milyon sağlık müşterisine hizmet veren şirketin sektördeki öncü konumuna katkılar sağladı.

Allianz Türkiye ailesine 2001'de katılan Özdemir, yeni rolünde Allianz'ın küresel çapta müşterilerinin "yaşam boyu sağlık ortağı" olma ve pazar liderliğini güçlendirme hedeflerini yönetecek.

Yönetim ekibine atama

Allianz Türkiye yönetim ekibini de iki yeni atama ile güçlendirdi. Şirkette Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi görevine Emrah Gökmen getirilirken, Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi görevine ise Batu Öncül getirildi.

Eylül itibarıyla görevlerine başlayan iki lider de Allianz'ın "Bugünden Yarına Allianz Seninle" vizyonu doğrultusunda müşterilere yenilikçi hizmetler sunma ve sektöre öncülük etme hedeflerine katkıda bulunacak.

Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanan Emrah Gökmen, Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Matematik Bölümü'nden mezun oldu ve Bahçeşehir Üniversitesinde Aktüerya Bilimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Kariyerine Reasürans Araştırma-Geliştirme Uzmanı olarak başlayan Gökmen, Allianz'da Perakende Ürün ve Fiyatlandırma Sorumlusu olarak görev yaptı.

Ardından küresel bir danışmanlık şirketinde Hayat Dışı Satış ve Uygulama Lideri olarak görev alan Gökmen, 2017'den bu yana Allianz Türkiye'de Sağlık Sigortaları Ürün ve Aktüerya Bölüm Liderliği ile Elementer Bireysel Sigortalar Liderliği görevlerini yürüttü.

Allianz Türkiye'ye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Batu Öncül, Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra MIT Sloan School of Management'ta MBA programını tamamladı.

Procter & Gamble, Bain & Company, McKinsey & Company ve Actera Group gibi küresel şirketlerde farklı liderlik pozisyonlarında görev alan Öncül, son olarak McKinsey'de Türkiye ve Avrupa'daki birçok finans kuruluşunun stratejik projelerine liderlik etti.