Allianz Türkiye 11'inci kez en beğenilen sigorta şirketi seçildi

Allianz Türkiye, Capital Dergisi'nin "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında, sigorta sektöründe üst üste 11'inci kez ilk sırada yer aldı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Capital Dergisi'nin 26 yıldır yürüttüğü ve ZENNA Araştırma'nın katkılarıyla düzenlenen araştırmanın sonuçları belli oldu.

Allianz Türkiye, araştırmada en beğenilen sigorta şirketleri arasında art arda 10 yıldır devam eden liderliğini iş dünyasının önde gelen yöneticilerinin seçimiyle bu yıl da koruyarak, serisini 11'e yükseltti.

Araştırmada çalışana değer verme, güvenilirlik, değişime hızlı adapte olabilme, belirsizliği yönetme, teknoloji kullanımı, çeviklik, kültürel uyum ve paydaş yönetimi gibi kriterlerde öne çıkan şirket, sigortanın yanı sıra bireysel emeklilik sektörünün de en beğenilen şirketi ünvanını aldı.

"Paylaştığımız sorumluluğun bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, araştırmada 11 yıldır zirvede olma başarısının arkasında daha güvenli bir geleceğe yatırım yapma vizyonunun yer aldığını belirtti.

Gürkan, "11 yıldır üst üste en beğenilen şirket olmak, bizim için yalnızca bir başarı değil, yıllardır Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz inancın, birlikte kurduğumuz güçlü kültürün ve büyük bir topluluk olarak paylaştığımız sorumluluğun bir yansıması. Capital Dergisi'nin detaylı değerlendirmeler sonucunda açıkladığı bu listede liderliğimizi istikrarlı şekilde korumak, bize hem gurur hem de derin bir motivasyon veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Listede, bu yıl Türkiye'nin en beğenilen ilk 20 şirketi arasında da yer aldıklarını aktaran Gürkan, bu durumun başarılarına daha büyük bir anlam kattığını vurguladı.

Gürkan, Allianz Türkiye'nin kendi sektörünün yanı sıra Türkiye'de iş dünyasının tamamında güven veren, değer katan ve ilham uyandıran bir kurum olarak görüldüğünü ve bu durumun kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"102 yıllık yolculuğumuz boyunca her zaman bu ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine katkıda bulunmayı görev bildik. Bugün milyonlarca insanın geleceğine dokunuyor, onların yarınlarını daha güvenli ve öngörülebilir kılmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Ekibimize daha iyi koşullar sunmak, sektörümüzde standartları yükseltmek ve her bir müşterimizin sağlığını, birikimini ve yarınını korumak için buradayız. Bize duyulan güven, attığımız her adımda içimizde aynı tutkuyu büyütmeye devam ediyor."