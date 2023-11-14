Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, risk yönetiminin değiştiğini belirtti

Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, dünyada risk yönetiminin bambaşka boyuta gittiğini belirterek, 'Tüm bu değişim kaygıya yol açabilir, hafif kaygı yaşamın normal bir parçasıdır.' dedi.

Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, dünyada risk yönetiminin bambaşka boyuta gittiğini belirterek, "Tüm bu değişim kaygıya yol açabilir, hafif kaygı yaşamın normal bir parçasıdır." dedi.

Symes, Lara bölgesinde Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 14. Olağan Toplantısı'nda "Değişim Tüneli' konulu konferans verdi.

TÜSİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Symes, iş dünyası liderleri için en önemli sorunun iş gücü piyasalarının büyük yapısal değişimine hazır olup olmadığını dile getirdi.

Geleceğin mesleği raporundan başlıklar da paylaşan Symes, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem için on meslek sıralaması var. Etrafımda arkadaşlarımın yeni nesil çocuklarının hangi alanlarda tahsil yaptığına baktığım zaman bu meslekleri oldukça sık duymaya başladım. Tüm araştırmalar, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanlarını bir numaralı meslek olarak koyuyor. Farklı araştırma datalarına baktım, hepsinde bir numaralı meslek. İkincisi, sürdürülebilirlik uzmanları. Dolayısıyla şirketlerimizin sürdürülebilir uzmanı dediğimiz zaman kaynakları nasıl tükettiğiyle ilgili hakikaten yönetim kurullarına ciddi kafa yormamız gerekiyor. İş zekası analizleri. Mühendis ve matematikçilerin zeka okumak üzerine geriye dönük önemli bir iş olarak karşımıza çıkıyor."

Bilgi teknolojileri analistleri ile tarımsal ekipman operatörlerinin de meslek listesinde yer aldığını aktaran Symes, "Çünkü artık tarımın klasik olarak yapılmayacağı ve dolayısıyla yeni mesleklerde mutlaka tarımsal ekipman operatörlerinin yetiştirilmesi önemli." diye konuştu.

Davetlilere önerilerde bulunan Symes, şöyle devam etti:

"Mutlaka stratejik ve yenilikçi bakış açınızın olması gerekiyor. Böyle rutin, günlük yönetim kurulları, aynı bilinen Türkiye'nin gündeminin arkasına lütfen sığınmayalım. Genç çalışanlarımıza gönderirken geçmiş tecrübelerimizin bugüne referans olmak için eskimiş olabileceğini düşünelim. Ben açıkçası birisi fikir sorduğu zaman çok temkinliyim. Çünkü o başka bir dünya, ben eski dünyadan geliyorum. Onun için gençleri, kurumunuzdaki en alt birimdeki arkadaşları da sonuna kadar dinleyin. Yönetim kurullarınızda veri zekanız olması gerekiyor. Verileri konuşabilecek arkadaşların olması lazım. Modern iş gücünü yönetebilmeliyiz, klasik insanları, topluluğu değil sizi zorlayacak ve her dönemkinden daha önemli dinamik risk yönetiminin liderliğini yapabilmek önemli. Dünyada risk yönetimi bambaşka boyuta gidiyor. Tüm bu değişim kaygıya yol açabilir. Hafif kaygı yaşamın normal bir parçasıdır. Kaygılanmak güzel bir şeydir, kaygı ve endişelerini hangi olaydan kaynaklandığını düşünün. Kaygıya yol açan etkenlerle yüzleşin ve düşünce biçiminizi değiştirin."

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ise her konunun kendi mecrasında tartışılmasının önemli olduğunu belirterek, önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.