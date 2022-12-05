Alışveriş poşetine zam talebi! 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi isteniyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesini talep etti. Ücretli poşet uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde başlamış, 2022 yılında da poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam etmesine yönelik karar alınmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması için 2019 yılında ücretli poşet uygulaması başlatmıştı.

50 KURUŞ ZAM İSTEDİLER

Bu kapsamda marketlerde satılan poşetler, tüketicilere 25 kuruştan satılmaya başlandı. 2023'e sayılı günler kala market alışverişlerinde 25 kuruşa satılan poşet için Türkiye Perakendeciler Federasyonu zam talebinde bulundu. Federasyon, poşet fiyatının75 kuruşa yükseltilmesini isterken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan talebe gerekçe olarak çevre kirliliği gösterildi.

KALİTESİNE GÖRE 1 TL DE OLABİLİR

Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, poşet üretim maliyetinin, kalitesine göre, 1 liraya kadar yükselebildiğini söyledi. Bakanlık verilerine göre, uygulamayla 4 yılda, plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu ve 23 bin ton sera gazı salımı engellendi.