Alınteri feribotları GESTAŞ filosuna katıldı

Çanakkale Boğazı'nda 60 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Alınteri feribotları, GESTAŞ flaması altında seferlerine devam edecek. GESTAŞ, Alınteri 8 ve Alınteri 18 feribotlarını satın alarak filosunu güçlendirdi.

Çanakkale Boğazı'nda son 14 yılı Gestaş şirketinde kiralık olmak üzere, 60 yılı aşkın süredir hizmet veren Alınteri feribotları, artık GESTAŞ flaması altında seferlerine devam edecek. Filo yatırımlarını hızlandıran şirket, tamamı öz sermaye ile olmak üzere Alınteri 8 ve Alınteri 18 gemilerini satın alarak filosuna dahil etti.

2006 yılında Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz taşımacılığı faaliyetlerine başlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım, 2011 yılında ise Çanakkale-Kilitbahir Hattı'nda hizmet veren Kilitbahir Deniz Nakliyat'a ait Alınteri feribotlarını, kiralık olarak bünyesine katmıştı. Son dönemde iki feribot üzerinden sürdürülen kiralık sözleşmesi, 16 Aralık 2025 tarihi itibariyle sonlandırıldı ve Alınteri 8-Alınteri 18 feribotları GESTAŞ'ın öz malı oldu.

İsimleri yaşamaya devam edecek

Çanakkale Boğazı'nda derin bir geçmişe sahip olan, 'Kilitbahir feribotları' olarak da akıllarda yer eden feribotların isimleri değişmeyecek. Alınteri 18 ve Alınteri 8 feribotları, aynı isimleriyle GESTAŞ flaması altında seferlerini sürdürecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
