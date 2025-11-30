Alihanoğlu, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için Yeniden Aday

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odasi (ESOB), 2026 kongresinde yeniden başkan adayı olduğunu açıklayan İskender Alihaanoğlu, basınla bir araya geldi.

Kahvaltı programında basın mensupları ile buluşan başkan Alihanoğlu, başkanlığındaki mevcut yönetimin 4 yıllık görev süresince yaptığı çalışmalar ve yeni yılda yapılacak seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görev süresince odanın birikmiş borçlarını kapattığını da sözlerine ekleyen Alihanoğlu, "2022 yılında yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Ardahan esnafımızın oylarıyla göreve geldik. 4 yıldır bu görevi sürdürmekteyiz. Ancak yönetim kurulu olarak bizim şansızlığımız 3 personelimizin emekliliğe ayrılması nedeniyle yüklü miktarlarda tazminat ödemek zorunda kaldık. Ayrıca Odanın bizim yönetimimizden önce başlattığı Avrupa Birliği projesini de borçlu bir şekilde devraldık. Bu projenin öz kaynağı yatırılmamış ve projeden kullanılan parayı kendi imkanlarımla ödedim. Bu borcu ödemezsem ilimiz bundan sonra yapılacak AB projelerinden mahrum kalacaktı" dedi. - ARDAHAN