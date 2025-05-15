Alibaba'nın Gelirleri İlk Çeyrekte Yüzde 7 Arttı

Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın gelirlerinin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı bildirildi.

Şirket, Ocak-Mart 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin gelirleri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 artarak 236,5 milyar yuan (32,6 milyar dolar) oldu.

Şirketin bulut bilişim hizmetleri birimi Cloud Intelligence'ın gelirleri yüzde 18 artışla 30,1 milyar yuana (4,18 milyar dolar) ulaştı.

Cloud Intelligence'ın gelirlerindeki artışta yapay zeka bağlantılı hizmetlere yönelik artan talebin etkili olduğu belirtildi.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, şubat ayında Çin'de sattığı iPhone'larda yapay zeka hizmetlerinin kullanılabilmesi için Çinli teknoloji şirketi Alibaba ile anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Alman otomotiv şirketi BMW de martta Çin'de sattığı araçlara yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu için Alibaba ile çalışacağını ve şirketin yapay zeka büyük dil modeli (LLM) Qwen'i kullanan bir motor geliştireceğini duyurmuştu.

Alibaba, nisan ayında yapay zeka modeli Qwen'in yeni versiyonu olan "Qwen3"ü piyasaya sürmüştü.

Qwen3, yapılan testlerde ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın o1 ve Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in R1 modellerini yakalayan veya aşan performans kaydetmişti.