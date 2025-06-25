Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Akropolis Rallisi'nde Puan Mücadelesi Verecek

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Castrol Ford Team Türkiye'nin sürücüleri Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Yunanistan'da düzenlenecek Akropolis Rallisi'nde Junior WRC klasmanında mücadele edecek. Takım, önceki yarışlardaki talihsizliklerin ardından yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, 26-29 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Akropolis Rallisi'nde Dünya Ralli Şampiyonası Junior WRC klasmanında puan mücadelesi verecek.

Castrol'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nın en köklü etaplarından biri olan Akropolis Rallisi, kırıcı toprak zeminiyle biliniyor ve sezonun en zorlu yarışları arasında gösteriliyor.

Bu yıl şampiyonaya şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak İsveç ve Portekiz etaplarında yaşanan talihsizliklerin ardından sıralamada altıncılığa gerileyen yarış ekibi, daha önce iki kez yarıştığı Akropolis parkurundaki deneyimini kullanarak yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Geçen sezon dünya üçüncülüğünü elde eden takım, etap birinciliklerini toplayarak yarış galibiyeti elde etmeyi ve şampiyonluk yarışında tekrar iddialı bir konuma gelmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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