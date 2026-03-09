Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , belediye seçimlerinin öne alınabileceğini söylerken ekomomiye ilişkin "çöküş" uyarısında bulundu .

Bursa 'da Olay Medya Grubu'na konuşan Ali Babacan , ekonomik tablodaki kötü gidişata değinirken "çöküş" yaşanabileceği tehlikesine işaret etti ve hükümeti önlem almaya çağırdı . Babacan ,"9 bin 900 fabrika kapanmış. 200 bin kişi işsiz kalmış. Eğer bugünden tedbir alınmazsa 3-5 yıl sonra Türkiye ekonomisinde büyük bir çöküş olabilir." dedi .

Yerel Seçimler öne alınabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Anayasaya göre beş yılda bir yapılan ve normal seçim tarihi 2029 Mart olan yerel seçimlerin öne alınabileceğini de açıkladı . Gerekçe olarak mevsim şartlarını gösteren Ali Babacan , "

"Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor

Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir."diye konuştu .