Alghanim Industries, SpaceX'in Starlink'i ile Anlaşma İmzaladı

Alghanim Industries, SpaceX'in Starlink'i ile Anlaşma İmzaladı
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Alghanim Industries, SpaceX'in Starlink'i ile yaptığı anlaşma ile MENA bölgesinde uydu internet hizmetlerini sunacak. Starlink'in teknoloji girişimi Sama X ile eğitim ve inovasyona köprüler kurmayı hedefliyor.

Alghanim Industries, dünyanın gelişmiş uydu internet sağlayıcısı olan SpaceX'in Starlink'iyle anlaşma imzaladığını duyurdu.

MENA bölgesinin önde gelen şirketlerinden Alghanim Industries (Kutayba Alghanim Group), dünyanın gelişmiş uydu internet sağlayıcısı olan SpaceX'in Starlink'iyle anlaşma imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Alghanim Industries, Starlink'in gelişmiş alçak dünya yörüngesi (LEO) uydu takım yıldızının resmi küresel kanalı olacak. Şirket; Orta Doğu, Kuzey Afrika, Hindistan, Türkiye, Pakistan ve ötesindeki milyonlarca potansiyel kullanıcıya Starlink teknolojisini ulaştıracak yeni teknoloji girişimi ve yetkili Starlink küresel satıcısı Sama X'i tanıttı.

Alghanim Industries İcra Kurulu Başkanı Kutayba Y. Alghanim, "Starlink ile yaptığımız anlaşma, sadece bir bağlantı adımı değil; eğitim, inovasyon ve fırsatların sınır tanımadığı dijital bir geleceğe sıçrayıştır. Uzaydan internet sunarak dünyadaki fırsatları ortaya çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Alghanim Industries CEO'su Mahmoud Samara ise "Sama X ile sadece insanları birbirine bağlamıyoruz; dijital olarak müreffeh bir geleceğin temellerini atıyoruz. Eğitime, uzaktan çalışmaya, küresel pazarlara ve inovasyon ekosistemlerine köprüler kuruyoruz. Uzaktan eğitimden teletıba, uzaktan çalışmadan bulut tabanlı işletmelere kadar daha bağlantılı, kapsayıcı ve güçlenmiş bir dünya oluşturmaya bugünden başlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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