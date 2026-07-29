Albayrak Hazır Beton İstanbul'da iki yeni tesis yatırımı planlıyor

Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren Albayrak Hazır Beton, büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul'daki üretim ağını genişleterek iki yeni tesis yatırımına hazırlanıyor.

Halihazırda 5 tesisle hizmet veren şirket, bürokratik ve teknik süreçlerin tamamlanmasıyla bu yıl içinde iki yeni tesisini faaliyete geçirerek, mevcut kapasitesine aylık yaklaşık 60 bin metreküp ilave üretim gücü kazandırmayı hedefliyor.

Ticaret hayatına 1984'te Albayrak Ticaret adıyla inşaat malzemeleri satışı ve lojistik alanında başlayan firma, 2014'ten itibaren Üsküdar-Çekmeköy metro hattı başta olmak üzere pek çok önemli kamu ve altyapı projesine beton tedariki sağladı.

200'den fazla uzman personeli ve makine parkının yanı sıra gayrimenkul projeleriyle faaliyetlerini sürdüren şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin önemli kısmını yatırıma dönüştürmeyi planlıyor.

Gelecek projeksiyonları kapsamında yaklaşık 500 milyon liralık yatırım bütçesi belirleyen şirket, İstanbul'daki yeni yatırımlarının yanı sıra Anadolu'da doğabilecek tüm fırsatları da portföyüne almayı hedefliyor.

"Halka arz gelirinin yüzde 80'den fazlasını yatırıma dönüştüreceğiz"

Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin 2003'te 3 kardeş tarafından kurulduğunu ve hazır beton alanında 5 tesisle hizmet verdiklerini dile getirdi.

Albayrak, sektörde İstanbul pazarının yaklaşık yüzde 7 ila 10'u arasında bir pazar payına sahip olduklarını, Türkiye genelinde ise yüzde 0,7 ile 1 arasında değişen bir pazar payıyla faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Borsaya kote olmanın şirketlere şeffaf ve kurumsal bir yapı sağladığını belirten Albayrak, bu sürecin finansal açıdan da güç kazandırdığını ve bu sayede şirketlerin büyüme yolculuğunda yatırımlarını gerçekleştirirken ellerini daha güçlendirdiğini söyledi.

Albayrak, halka arz gelirlerinden elde ettikleri finansmanın yüzde 80'den fazlasını yatırıma dönüştüreceklerini dile getirerek, "Mevcut altyapımızı daha güçlü hale getireceğiz. Baktığınız zaman halka arz gelirinin sadece yüzde 5 ila 10'luk bir kısmını borç geri ödemesinde kullanacağız. Çünkü borçlu bir şirket değiliz. Geri kalan kısmı da sermayeyi güçlendirme alanında kullanacağız." dedi.

Albayrak Hazır Beton'un gelecek hedeflerine ve açmayı planladıkları tesislere ilişkin şunları kaydetti:

"Öncelikle bu yıl içinde bürokratik ve teknik işlemleri halledebilirsek, İstanbul içinde iki yeni tesis açmayı planlıyoruz. Türkiye'deki büyümemiz tamamen çıkacak fırsatlara bağlı, yani Anadolu'nun herhangi bir yerinde olabilir. Ülkenin neresinde bir iş olursa olsun, orası bizim hinterlandımıza girer. İstanbul'da açacağımız bu iki tesis yaklaşık olarak aylık 60 bin metreküp civarında bir ilave kapasite demek. Şu an bulunmadığımız bölgelerde de bu tesisleri kurmayı planlıyoruz. Daha sonra bu tesislerin bölgesini, yerini KAP açıklamalarında belirteceğiz. Tahminen 500 milyon lira civarında bir yatırım planlıyoruz, tabii ki meblağ bunun üstü de olabilir. Şirketimizi kurumsallaştırıp geleceğe taşımak istiyoruz. Kendi alanımızda ülkemizde ne yenilik varsa, hepsine talibiz ve şirketimize katacağız, Albayrak Hazır Beton'u her gün daha ileri götürmeye çalışacağız."

Kaynak: AA