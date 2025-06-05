Albaraka Türk ve Albaraka Cezayir'den Ticari İşbirliği

Albaraka Türk, Albaraka Grubu BSC(c) önderliğinde Albaraka Cezayir ile iki ülke arasındaki ticari etkileşimi güçlendirmeye yönelik işbirliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Albaraka Group Trade Finance Collaboration" etkinliğinde bir araya gelen Albaraka Türk ve Albaraka Cezayir, Albaraka Grubu'nun dünyanın çeşitli ülkelerindeki üye banka müşterilerini buluşturmak üzere hayata geçirdiği B2B platformunda işbirliği başlattı.

Her iki ülkedeki dış ticaret faaliyetlerine yön veren sektörleri belirlemek ve yeni pazar alanlarına dair potansiyelleri güçlendirmek amacıyla başlatılan işbirliğinin duyurulduğu toplantıya TİM Sektörler Konseyi Üyesi İbrahim Pektaş, Albaraka Türk ve Albaraka Cezayir'den üst düzey yöneticiler ve her iki ülkeden dış ticaret firma yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik ortaklığın ötesinde, refahı ve bölgesel istikrarı destekleyen önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Temsah, enerji ve mekanik ekipmandan tekstil ve imalata kadar pek çok alanda fırsatlar sunan işbirliklerinin, ticari ilişkileri güçlendirmek bakımından çok önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Ortaklıkların sadece ticari etkileşimlerle değil, aynı zamanda insanlarla ve toplumla da ilgili olduğuna dikkati çeken Temsah, şunları kaydetti:

"Ülkelerin başarı öykülerine ve daha barışçıl bir yaşama katkı sağlamaktadır. 3 kıtada 700'den fazla şubesi ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın gelişen pazarlarında varlığıyla Albaraka Group bankaları, bu finansal ilişkileri kolaylaştırmak ve geliştirmek konusunda benzersiz bir konuma sahip. Albaraka Türk olarak, bu ilişkileri desteklemeye ve iş dünyasının güçlenmesiyle birlikte toplumların refah içinde yaşayabileceği bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."