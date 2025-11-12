Haberler

Albaraka Türk'ten Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ile işbirliği yaparak toplam 312 milyon 700 bin lira nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç etti. Albaraka Türk, katılım finans sektöründe yenilikçi ve dijital öncü olma hedefini sürdürüyor.

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) işbirliği kapsamında TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu aracılığıyla Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, finansal hizmetleri müşteri deneyimiyle sunarak katılım finans sektörünün güvenilir, yenilikçi ve dijital öncüsü olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Albaraka Türk, TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu aracılığıyla, 51 gün ve 52 gün olarak iki farklı vadede toplam 312 milyon 700 bin lira nominal değerde VDMK ihracı gerçekleştirdi. İşlem, TMKŞ ile işbirliği kapsamında Albaraka Türk aracılığıyla gerçekleştirildi.

TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu, Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) aldığı izinle 5 milyar liraya kadar VDMK ihracı gerçekleştirebilecek. Menkul kıymetleştirme işlemi, bir yıl içerisinde farklı zaman ve vade dilimlerinde yapılabilecek. Fonun ihraç edeceği VDMK'lere yatırım yapanlara yönelik ödemeler, kurulan bu altyapıyla kredilerden sağlanan nakit akışları doğrultusunda, belirtilen vade tarihlerinde, dolaylı aktarım usulü ile fon tarafından yapılacak.

"Bir ilke imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, katılım finans ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi için yeni araçların geliştirilmesine öncülük edecek adımlar atmayı son derece önemli bulduklarını belirtti.

Yıldırım, "Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak yapılandırılmış ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet işlemi olan bu ihracı başarıyla tamamlamanın ve bir ilke imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Albaraka Türk olarak, finansal kapsayıcılığı artırmak ve sektöre yenilikçi finansman modelleri kazandırmak amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz de finansal sistemin tüm paydaşlarına değer katan, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlere aracılık etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Nigiz, "Albaraka Türk ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin de bu vizyon doğrultusunda, sermaye piyasalarının derinleşmesine ve katılım bankalarındaki kaynak çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacak ve benzer nitelikteki işlemlerin önünü açacak önemli bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
500
