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Albaraka Türk, Arama Kurtarma Ekibi ATAK'ı Kurdu

Albaraka Türk, Arama Kurtarma Ekibi ATAK'ı Kurdu
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Albaraka Türk, doğal afetlerde acil yardım çalışmaları yürütmek amacıyla 27 gönüllüden oluşan Arama Kurtarma Ekibi ATAK'ı hayata geçirdi. Ekip, NESAR tarafından eğitim alarak afetlere hazırlıklı hale geldi.

Albaraka Türk, arama kurtarma ekibi ATAK'ı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, finansal hizmetlerini sunmaya devam ederken, sosyal sorumluluk kapsamında da projelere imza atmaya devam ediyor.

Kurulduğundan bu yana topluma değer ve katkı sağlamak amacıyla birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren banka, deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu acil yardım gerektiren durumlarda, saha çalışmalarına destek olmak için harekete geçerek Albaraka Türk Arama Kurtarma'yı (ATAK) kurdu.

27 gönüllü çalışandan oluşan ekip, NESAR Ulusal Acil Durum Arama Kurtarma Derneği tarafından sınıf içi ve saha eğitimlerini alarak göreve hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, doğal afetlerde gerek duyulan arama kurtarma çalışmalarının her geçen gün önem kazandığının bilincinde olduklarını kaydetti.

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve bilinçlenmenin önemini vurgulamak amacıyla ekibi kurduklarını belirten Emeç, "Öncü bankacılık konumundaki faaliyetlerimize devam ederken, topluma fayda sağlamak noktasında da öncülük eden ve örnek gösterilen projeler geliştirmeye devam edeceğiz. ATAK ile afetler sonrası çalışmalara katılmayı hedeflemekle birlikte, afetler öncesi bilinçlenme çalışmalarında da bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi

Doğal Afetler Albaraka Türk Ekonomi Sağlık Finans Yaşam

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