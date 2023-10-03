Albaraka Türk bünyesinde, girişimcilerin hızlandırma olanakları ile desteklendiği Albaraka Garaj, 7. Dönem başvurularını almaya başladı. Girişimcilere hibe, mentörlük, eğitim, network, API ve ofis desteği gibi imkanlar sunan Albaraka Garaj, yeni girişimlerini bekliyor.

Albaraka Türk bünyesinde, girişimcilerin hızlandırma olanakları ile desteklendiği Albaraka Garaj, 7. Dönem başvurularını almaya başladı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre girişimcilere hibe, mentörluk, eğitim, network, API ve ofis desteği gibi imkanlar sunan Albaraka Garaj, yeni girişimlerini bekliyor.

Albaraka Garaj Hızlandırma Programı'nda geçtiğimiz dönemlerde Fintech'ten SaaS'a, AI'dan regülasyon teknolojilerine, eğitimden sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda girişim desteklendi. Albaraka Türk bünyesindeki diğer iştiraklerin de desteklediği Albaraka Garaj Hızlandırma Programı, startup ekosistemine değer katmayı hedefleyen projeleri kabul etmeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana 120'den fazla girişimi destekleyen, hibe ve ürün/hizmet satın almalarıyla 12 milyon TL'den fazla finansal destek ayıran Albaraka Garaj, girişim dünyasına önemli katkılar sunuyor.

Girişimlere ofis imkanı, mentörluk ve eğitim programları, network ve API ayrıcalığı gibi destekler sağlayan Albaraka Garaj güçlü partnerleriyle girişim ekosistemine yatırım sağlıyor.

AlbarakaTech Global, Albaraka API, APY Ventures, Albaraka Portföy Yönetimi, Insha Ventures gibi Albaraka Türk iştirakleriyle iş birliğinin yanı sıra Amazon Web Services, Microsoft, Hubspot, Notion, Twilio gibi global araçlar girişimlerin kullanımına sunuluyor.

Ayrıca yerel partnerlerle de iş birliği kuran Albaraka Garaj'ın stratejik ortakları arasında Olmadık Ofis, Yaratıcı Yıkım, B2Press, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi şirket ve kurumlar yer alıyor.???????