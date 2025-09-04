Alaşehir Esnaf Kooperatifi Toplantısı Yenilenen Binada Gerçekleştirildi

22. Bölge Manisa Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği toplantısı, restorasyonu tamamlanan ve yenilenen Alaşehir S.S. Esnaf Kefalet Kooperatifi binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Manisa Bölge Birliği'ne bağlı kooperatif başkanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Manisa Bölge Birliği Başkanı Recep Çınar, yenilenen kooperatif binasının Alaşehirli esnaf ve sanatkarlara yakışır bir yapı olduğunu belirterek Alaşehir Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere ve yönetimini tebrik etti. Çınar, aynı zamanda Bölge Birliği Başkanvekili olarak görev yapan Çataldere'nin görevini aktif ve başarılı bir şekilde yürüttüğünü kaydetti.

Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kooperatifimiz Manisa Bölge Birliği içinde plasman büyüklüğünde 2'nci sıradadır. Sıfır takip oranıyla bölgede ve Türkiye genelinde örnek gösterilecek kooperatifler arasında yer almaktadır. 2100 ortağımız bulunuyor. 2025 yılı içinde şu ana kadar 550 ortağımıza yaklaşık 290 milyon TL kredi sağladık. Kredilerimiz 4 yıla kadar vadeli olup, aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla ödeme imkanı sunuyoruz" dedi.

Manisa Bölge Birliği'ne bağlı 23 kooperatifte yaklaşık 35 bin esnaf ve sanatkar, Alaşehir'de ise 7 bine yakın esnaf bulunduğu ifade edildi. Toplantıya katılan kooperatif başkanları da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - MANİSA