Alaplı'da Mal Müdürlüğü Kapatıldı, Vergi Dairesi Müdürlüğü Kuruldu

Zonguldak'ın Alaplı İlçesine bağlı Mal Müdürlüğü kapatılarak yerine Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruldu. Yeni yapı ile birlikte mükelleflere yerinde ve daha hızlı hizmet sunulması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Alaplı Mal Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı gelir servisi kapatılarak yerine Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruldu. Eski yapıdaki tüm iş ve işlemler 21 Temmuz 2025 tarihi itibariyle sona ererken, yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü resmen faaliyete başladı.

Alaplı Mal Müdürlüğü, önce iki servis ve 8 personelle hizmet veren kurumda, yeni düzenlemeyle birlikte 4 ila 5 yeni servis açılması ve 10 yeni personelin atanması planlanıyor. Böylece toplam personel sayısının 16 ila 20'ye çıkarılması hedefleniyor. Yeni yapılanmayla birlikte bir süre daha Mal Müdürlüğü hizmetlerinin de geçici olarak sürdürüleceği öğrenildi.

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, ayrıca, yeni yapıyla birlikte mükelleflerin birçok işlemi yerinde ve daha hızlı şekilde gerçekleştirebileceğini, böylece hizmet kalitesinin artacağını vurguladı. - ZONGULDAK