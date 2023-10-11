Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Arasında Ek Zam Protokolü İmzalandı

Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine ek zam protokolü imzalandı. Protokole göre Alaplı Belediyesi Personel Ldt.Şti.'de çalışan işçinin en düşük maaşı 15 bin liradan 18 bin liraya, kadrolu işçinin en düşük maaşı ise 18 bin liradan 22 bin 200 liraya yükseldi.

Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine ek zam protokolü imzalandı. Yapılan protokole göre Alaplı Belediyesi Personel Ldt.Şti.'de çalışan işçinin en düşük maaşı 15 bin liradan 18 bin liraya, kadrolu işçinin en düşük maaşı ise 18 bin liradan 22 bin 200 liraya yükseldi.

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine ek zam protokolü bugün Alaplı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programı sonrasında imzalandı.

Düzenlenen programda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ; 'personelimizin her türlü hak ve alacaklarını 'alın teri kurumadan' ödeme konusunda hassas olduklarını belirterek, " Alaplı Belediyesi olarak her zaman emeğin en yüce değer olduğunu savunduk ve çalışanlarımıza 10 yıldır emeklerinin karşılığını verme gayreti içerisinde olduk olmaya da devam edeceğiz. İsteğimiz belediyenin en temel taşı olan ve kar-kış, gece-gündüz sokakta çalışan kardeşlerimizin bu konuda mağduriyet yaşamamasıdır. İlçemizin her noktasına emeği dokunan mesai arkadaşlarıma Alaplı halkı adına teşekkür ediyorum' dedi.

'İşçimizi enflasyona karlı ezdirmedik'

Göreve geldikleri 2014 yılından bu yana işçilerini enflasyona karşı ezdirmediklerini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ; 'göreve geldiğimiz günden bu yana işçimizin maaşını bir saat bile geciktirmeden ödedik. İşçimizi kimseye muhtaç etmedik. Biz göreve geldiğimizde şirket işçimiz asgari ücretle çalışıyordu. Biz hiç b ir işçimizi asgari ücretle çalıştırmadık. İmkanlarımız dahilinde işçimize en yüksek maaşı vermeye çalıştık' dedi.

'Bugüne kadar hiç siyaset yapmadım'

Göreve geldikleri günden bu yana hiçbir işçimize karşı 'sen şu partilisin yada bu partilisin' yönünde siyaset yapmadığını ve herkesin düşüncesine saygı duyduklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ; 'Değerli işçi kardeşlerim. Biz bir aileyiz. Yeri geldi kar yağdığında soğukta beraber çalışıp, beraber sabahladık. Yağmur yağdı, sel oldu birlikte uykusuz kaldık. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Alaplı'mızın gelişmesinden en büyük pay hiç kuşkusuz ki sizlerin. Bundan sonra da nasip olursa birlikte çalışıp, birlikte olacağız' dedi.

Karataş: ' İşçi dostu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz'

Programda işçilere hitaben bir konuşma yapan Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş; 'Bugüne kadar her zaman işçisinin yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Nuri Tekin'e teşekkür ediyorum. Yaptığımız her sözleşmede imkanlar dahilinde işçimize en yüksek maaşı vermeye özen gösterdiler. Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Bizde zamanı geldiğinde başkanımızın yanında olacağız. Ek protokolümüzün işçilerimize ve Belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyor, işçiden yana olan işçi dostu Belediye Başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum' dedi. - ZONGULDAK