Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya Limanı'na iki kruvaziyer sabah 2 bin 400 turist getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesine Marella Discovery ve Azamara Quest adlı iki kruvaziyer 2 bin 400 turist getirdi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri gezerek günübirlik ziyaretin ardından ilçeden ayrılacak.

Antalya'nın Alanya ilçesine "Marella Discovery" ve "Azamara Quest" adlı kruvaziyerler 2 bin 400 turist getirdi.

Malta bandıralı 264 metrelik "Marella Discovery", sabah Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu İngiliz 1727 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.

Limana demirleyen Marshall Adaları bayraklı 181 metrelik "Azamara Quest" adlı gemide ise çoğu ABD'li 673 yolcu ve 395 personelin olduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek.

Günübirlik ziyaretin ardından gemiler ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek

Kaos büyürken Meloni son kozunu oynadı
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Las Vegas'ta otelden flamingo çalan Kanadalı turist suçlu bulundu: 30-40 bira içmiş

Turist flamingoyu boynundan tutup odasına götürdü! Savunması şoke etti
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza

Dünya devine futbol tarihini sarsacak ceza: Tam 2 sene boyunca...
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

"Herkes aptal değil" diyerek Sergen'i yerden yere vurdu