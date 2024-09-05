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Alanya Limanı'na 4. kez demirleyen Marella Discovery isimli lüks gemi binlerce turisti getirdi

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Alanya Limanı'na 4. kez demirleyen Marella Discovery isimli lüks gemi, çoğunluğu İngiliz olmak üzere bin 748 turist getirdi. Kıbrıs'ın Limasol şehrinden yola çıkan gemi, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek isteyen turistlerle dolup taştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Limanı'na 4'üncü kez demirleyen 'Marella Discovery' isimli lüks gemi, çoğunluğu İngiliz olmak üzere bin 748 turist getirdi.

Kıbrıs'ın Limasol şehrinden yola çıkan Bahama bayraklı, 265 metre uzunluğundaki ve 739 mürettebatı bulunan 'Marella Discovery' isimli lüks kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Karaya ayak basan turistlerin bazıları tur otobüsleri ve safari araçlarına binerek şehrin güzelliklerini görmek için yola çıktı. Büyük çoğunluğu ise Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezmeyi tercih etti. Lüks gemi, saat 18.00'de Rodos Adası'na gitmek üzere Alanya Limanı'ndan ayrılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Denizcilik Ekonomi Limasol antalya Turizm Güncel Kıbrıs turist Alanya

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