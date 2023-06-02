Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Alaçam Kaymakamı Üreticilere Ziyaret

Alaçam Kaymakamı Üreticilere Ziyaret

Ekonomi Haberleri

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçede serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti. Kaymakam Zaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan ile birlikte çiftçileri ziyaret ederek bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçede serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Zaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan ile Doyran Mahallesi'nde 500 metrekare kapalı serada domates ve salatalık üreten Hüseyin Gülyüz'e ziyarette bulundu.

Zaman, daha sonra aynı mahallede bulunan ve 3 bin 800 metrekare kapalı serada domates üretimi yapan Uğur Semiz ve Erhan İleri'yi de ziyaret etti.

Zaman, çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Ziyaretlerde Doyran Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sönmez de yer aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Ekonomi

Fikret Zaman Hisarcık Alaçam Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title