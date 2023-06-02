Alaçam Kaymakamı Üreticilere Ziyaret

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçede serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti. Kaymakam Zaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan ile birlikte çiftçileri ziyaret ederek bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçede serada üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Zaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan ile Doyran Mahallesi'nde 500 metrekare kapalı serada domates ve salatalık üreten Hüseyin Gülyüz'e ziyarette bulundu.

Zaman, daha sonra aynı mahallede bulunan ve 3 bin 800 metrekare kapalı serada domates üretimi yapan Uğur Semiz ve Erhan İleri'yi de ziyaret etti.

Zaman, çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

Ziyaretlerde Doyran Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sönmez de yer aldı.