Aksu Üreticiler Birliği Başkanlığına Turan Şahin yeniden seçildi

Aksu Üreticiler Birliği Başkanlığına Turan Şahin 3. kez seçildi. İlçedeki bir restoranda düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Turan Şahin başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi. Geçerli oyların tamamını alan Şahin, yeniden başkanlığa seçildi.

Aksu Üreticiler Birliği Başkanlığına Turan Şahin 3. kez seçildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Turan Şahin başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi.

Geçerli oyların tamamını alan Şahin, yeniden başkanlığa seçildi.

Şahin, yaptığı konuşmada, çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, her şart altında üretime devam etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Aksu'nun yaş sebze meyve üretiminde üstün bir rol oynadığını vurgulayan Şahin "Çiftçilerimin gelişen dünya teknolojilerini tarlalarına getirebilmeleri için desteklenmesini istiyoruz. Kamyonet ve traktör alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti yapılması için girişimlerde bulanacağız." diye konuştu.