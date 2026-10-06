Aksaray Sultanhanı'nda şeker pancarı hasadı başladı, Kaymakam Yerlikaya bilgi aldı

Aksaray Sultanhanı'nda şeker pancarı hasadı başladı, Kaymakam Yerlikaya bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı. Kaymakam Tarık Yerlikaya tarlaları ziyaret edip çiftçilerden bilgi aldı; Aksaray nüfusunun yüzde 80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden olan şeker pancarında hasat dönemi başladı. İlçede devam eden hasat çalışmalarını Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya yerinde inceleyerek üreticilerden bilgi aldı.
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da şeker pancarı hasadı başladı. Hasadın gerçekleştirildiği pancar tarlalarını ziyaret eden Kaymakam Tarık Yerlikaya, çalışmalar hakkında çiftçilerden bilgi aldı. Çiftçilerin yoğun bir çalışma yürüttüğü hasat döneminde üreticilerin talep ve beklentilerini de dinleyen Kaymakam Yerlikaya, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yerlikaya, emek ve alın teriyle üretim yapan çiftçilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.