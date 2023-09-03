Aksaray'da Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Aksaray'ın Yeşiltepe beldesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazileri ve mahsullere zarar verdi. Sağanakla başlayan dolu, merkez ve kırsalda etkili oldu. Bir üreticinin ekim yaptığı arazisinde hasadı yapılmış çekirdek mahsulünde büyük oranda zarar oluştu. Hasar tespit çalışmaları başladı.