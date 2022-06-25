Aksaray'da arpa hasadı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da arpa hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aksaray'da arpa hasadı başladı

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da arpa hasadı başladı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da arpa hasadı başladı.

Aksaray'daki tarım arazilerinde yılın ilk arpa hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi. Eskil ilçesinde biçerdöverlerle hasat başlarken, geniş ovasıyla tarımın yoğun olarak yapıldığı ilçede yoğun mesai de başlamış oldu. Arpa hasadıyla başlayıp, buğday hasadıyla devam edecek olan ve Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası içerisindeki bölgede başlayan arpa hasadı hem üreticileri hem de tüketicileri sevindirdi.

Hasatla ilgili açıklama yapan Eskil ilçesine bağlı Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan, "Köyümüzde ekin hasatları başladı. Şükürler olsun, iyi çıkıyor ama ne kadar da iyi olsa susuz yani kıraç olduğundan yeterli verim alamadık, tam gübre atamadık. Bizim bu bölgeye bir an evvel suyun getirilmesi gerek. Bize iyi bir destek verilirse biz de bu sıkıntıları aşmış oluruz" dedi.

Biçerdöver işleten Halis Yol ise "Böğet köyünde ilk hasadımızı yaptık. Bu yıl hasadımız biraz zayıf. Yağmurlarımız olmadığından, su kaynaklarımız eksik olduğundan dolayı ekinlerimiz biraz zayıf ama buna da şükür. Bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu bereketli olmasını niyaz ederim. Türkiye'nin dörtte bir tahıl ihtiyacını karşılayacak arazimiz var, eğer bu bölgeye su desteği olursa çok daha fazla üretiriz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Aksaray Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title