Aksa, Raquun ile Stratejik Ortaklık Kurdu

Aksa Müşteri Çözümleri A.Ş., teknoloji ve inovasyon odaklı vizyonu doğrultusunda, enerji yönetimi ve IoT çözümleri alanında faaliyet gösteren teknoloji girişimi Raquun ile stratejik bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

Aksa Müşteri Çözümleri A.Ş., enerji teknolojilerinde dijitalleşme, otomasyon ve yazılım odaklı dönüşümü merkeze alan stratejik bir adım attı. Şirket, 2019 yılında Ankara Ostim Teknopark'ta kurulan ve SCADA sistemleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile enerji yönetimi alanlarında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle tanınan teknoloji girişimi Raquun ile ortaklık kurdu. Bu iş birliğiyle Aksa Müşteri Çözümleri, enerji sektöründeki tüm iş süreçlerine entegre edilebilecek esnek ve ölçeklenebilir dijital çözümler geliştirerek, sektörel verimlilik, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı hizmet anlayışını ileri taşımayı hedefliyor.

Hedef: Aksa ve Raquun'dan enerji sektörüne uçtan uca dijital çözümler

Yapılan açıklamaya göre, bu stratejik iş birliği kapsamında şirket, Raquun'un esnek ve yüksek kapasiteli teknoloji altyapısını, Grup bünyesindeki enerji operasyonlarına entegre ederek dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlamaktadır. İş birliği; elektrikli araç şarj istasyonlarının merkezi olarak izlenmesi ve yönetilmesi, güneş enerjisi santrallerinin performans ve veri ölçüm sistemlerinin takibi, tüketim noktalarında ileri seviye enerji izleme altyapılarının kurulması, üretim ve tüketim noktaları arasında güç yönetiminin optimize edilmesi, enerji ticaret süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve yapay zeka destekli veri analitiği uygulamaları ile karar destek mekanizmalarının geliştirilmesini kapsamaktadır. Tüm bu teknolojik entegrasyonlarla birlikte, enerji değer zincirinin tamamında verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan, ölçeklenebilir ve akıllı enerji yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu ortaklık kapsamında, Aksa Şarj mobil uygulaması da Raquun şirketinin mevcut elektrikli araç şarj uygulaması ile değiştirilerek, müşterilerine daha hızlı, sezgisel ve entegre bir dijital deneyim sunulması hedeflenmektedir.

"Dijital dönüşüm yolculuğumuzda kritik bir kilometre taşı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksa Elektrik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kirazlı, "Enerji sektöründe dijitalleşme, müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik odağında bütünsel bir dönüşüm hedefliyoruz. Raquun ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, yalnızca mevcut sistemlerimizi iyileştirmek değil, aynı zamanda grup genelinde iş süreçlerimizi yeniden yapılandırmak ve enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu özgün, ölçeklenebilir yazılım çözümlerini hayata geçirmek için önemli bir adımdır. Şirketin güçlü ve esnek teknolojik altyapısını entegre ederek, yapay zeka ve veri analitiği destekli yönetim anlayışımızı güçlendirmeyi ve özellikle Aksa Şarj gibi dijital platformlarımızda kullanıcı deneyimini daha akıllı, hızlı ve entegre hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Aksa'nın vizyonuyla sektörde fark oluşturacağız"

Raquun Kurucu Ortak ve Yazılım Mimarı Can Perk ise iş birliğinden duydukları heyecanı dile getirerek, "Ankara'da başlayan yolculuğumuzda enerji yönetimi ve IoT alanında geliştirdiğimiz teknolojileri, Aksa gibi güçlü bir kurumun vizyonu ve deneyimiyle buluşturmak bizim için heyecan verici bir adım. Aksa'nın geniş operasyonel bilgi birikimiyle, şirketimizin yenilikçi teknoloji geliştirme kabiliyetinin birleşimi; enerji sektörüne katma değer sağlayan, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmemize olanak tanıyacak. Bu iş birliği, sadece iki kurumun sinerjisini değil, aynı zamanda Türkiye'de teknoloji odaklı enerji çözümlerinin potansiyelini de ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL