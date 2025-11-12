Haberler

Aksa Jeneratör, Avrupa'da Yeni Tesis ile Gücünü Artırıyor

Güncelleme:
Aksa Jeneratör, İspanya'nın Zaragoza kentinde açtığı yeni üretim tesisiyle Avrupa'daki varlığını güçlendirdi. Yeni tesis, düşük karbon emisyonlu jeneratör çözümleri üretecek ve Afrika'daki yatırımlarıyla küresel büyüme stratejisini hızlandıracak.

Aksa Jeneratör, İspanya'nın Zaragoza kentinde faaliyete geçen yeni üretim tesisiyle Avrupa'daki varlığını güçlendirirken, Afrika'daki yatırımlarıyla da küresel büyüme stratejisini hızlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te bünyesine kattığı Dagartech'in İspanya'nın Zaragoza kentindeki yeni üretim tesisini faaliyete geçiren Aksa Jeneratör, Avrupa'daki konumunu daha da güçlendiriyor.

En son teknolojiyle donatılmış Zaragoza'daki yeni tesis, Avrupa emisyon standartlarına uygun düşük karbon emisyonlu jeneratör çözümleri üretecek. Aynı zamanda Avrupa ve Güney Amerika pazarlarına yönelik kiralama çözümleri ve veri merkezi sistemlerindeki mühendislik kabiliyetlerini daha da ileri taşıyacak.

Güney Afrika'da satın aldığı Deltagen ile üretim altyapısı ve satış sonrası hizmet ağını genişletmeye hazırlayan Aksa Jeneratör, bu stratejik yatırımlarla küresel üretim kapasitesini artırırken, yerel pazarlara yakın üretim, hızlı servis ve düşük karbon ayak izi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıyor.

Aksa Jeneratör, Deltagen ile Afrika kıtasında faaliyetlerini yedek parça, servis, solar enerji sistemleri ve batarya depolama çözümleri alanlarında uçtan uca hizmet sunan entegre bir yapıya dönüştürecek.

Bu yatırımla birlikte Aksa, Afrika pazarında sadece jeneratör üreticisi değil, sürdürülebilir enerji çözümleri sunan bir teknoloji sağlayıcısı konumuna gelecek. Gelecek dönemde Güney Afrika'da yeni bir üretim tesisi yatırımı yapmayı hedefleyen Aksa Jeneratör, bölgede istihdamı da artıracak.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
