Aksa Fotofest 10. yılında KKTC'de sanatseverlerle buluştu

Aksa Enerji'nin sanatı toplumsal gelişimin ve kültürel sürekliliğin önemli bir unsuru olarak gören vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Aksa Fotofest, 10. yılında sanatseverleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, Aksa Fotofest aracılığıyla 10 yıldır KKTC'nin yaşamını, tarihini, doğasını ve insan hikayelerini fotoğraf sanatıyla kayıt altına alarak, etkinliği bir yarışmanın ötesine taşıyıp kalıcı bir kültürel arşiv ve kolektif hafıza projesine dönüştürdü.

Bu yıl fotoğraf sanatçısı Altay Sayıl anısına düzenlenen Aksa Fotofest, 10. yılını 600'ün üzerinde eserin katılımıyla kutladı. Toplam 611 eserin değerlendirildiği yarışma, Yaşam, Tarihsel Doku ve Anıtlar, Doğa, Serbest ve Spor olmak üzere beş kategoride gerçekleştirildi.

Lefkoşa'daki tarihi Saçaklı Ev'de düzenlenen ödül töreninde, 10. yıla özel olarak belirlenen 10 başarı ödülü sahiplerini bulurken, bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Onur Hizmet Ödülleri" ile Kıbrıs fotoğraf sanatına yıllarca emek vermiş isimler onurlandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk, Aksa Fotofest'in kültür markasına dönüşme sürecine değinerek, "Biz sanatı, toplumları bir araya getiren ve onlara ilham veren en güçlü enerji türü olarak görüyoruz. 10 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz bu yolculukta, yalnızca fotoğraf sanatını desteklemekle kalmıyor, adamızın kültürel mirasını geleceğe taşıyan kolektif bir hafıza oluşturuyoruz. Sanatın enerjisiyle büyüyen bu bağın bir parçası olmak, bizim için en büyük gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan da etkinliğin sürdürülebilirliğine dikkati çekerek, Aksa Fotofest'in 10 yıldır kesintisiz devam etmesinin sanatın dönüştürücü enerjisine duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu, Aksa Enerji'nin desteğinin ise sponsorluk anlayışının ötesinde kültür, sanat ve toplumla kurulan güçlü bir değer ortaklığına dayandığını kaydetti.