Haberler

Aksa Fotofest 10. yılında KKTC'de sanatseverlerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksa Enerji'nin 10 yıldır düzenlediği Aksa Fotofest, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sanatın ve kültürel mirasın önemini bir kez daha vurguladı. Bu yıl 600'ün üzerinde eserin katıldığı etkinlikte, fotoğraf sanatına emek veren isimler 'Onur Hizmet Ödülleri' ile onurlandırıldı.

Aksa Enerji'nin sanatı toplumsal gelişimin ve kültürel sürekliliğin önemli bir unsuru olarak gören vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Aksa Fotofest, 10. yılında sanatseverleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, Aksa Fotofest aracılığıyla 10 yıldır KKTC'nin yaşamını, tarihini, doğasını ve insan hikayelerini fotoğraf sanatıyla kayıt altına alarak, etkinliği bir yarışmanın ötesine taşıyıp kalıcı bir kültürel arşiv ve kolektif hafıza projesine dönüştürdü.

Bu yıl fotoğraf sanatçısı Altay Sayıl anısına düzenlenen Aksa Fotofest, 10. yılını 600'ün üzerinde eserin katılımıyla kutladı. Toplam 611 eserin değerlendirildiği yarışma, Yaşam, Tarihsel Doku ve Anıtlar, Doğa, Serbest ve Spor olmak üzere beş kategoride gerçekleştirildi.

Lefkoşa'daki tarihi Saçaklı Ev'de düzenlenen ödül töreninde, 10. yıla özel olarak belirlenen 10 başarı ödülü sahiplerini bulurken, bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Onur Hizmet Ödülleri" ile Kıbrıs fotoğraf sanatına yıllarca emek vermiş isimler onurlandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk, Aksa Fotofest'in kültür markasına dönüşme sürecine değinerek, "Biz sanatı, toplumları bir araya getiren ve onlara ilham veren en güçlü enerji türü olarak görüyoruz. 10 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz bu yolculukta, yalnızca fotoğraf sanatını desteklemekle kalmıyor, adamızın kültürel mirasını geleceğe taşıyan kolektif bir hafıza oluşturuyoruz. Sanatın enerjisiyle büyüyen bu bağın bir parçası olmak, bizim için en büyük gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan da etkinliğin sürdürülebilirliğine dikkati çekerek, Aksa Fotofest'in 10 yıldır kesintisiz devam etmesinin sanatın dönüştürücü enerjisine duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu, Aksa Enerji'nin desteğinin ise sponsorluk anlayışının ötesinde kültür, sanat ve toplumla kurulan güçlü bir değer ortaklığına dayandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title