Aksa Enerji, Yeni Web Sitesini Kullanıma Sundu

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Aksa Enerji, yenilenen web sitesiyle kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Mobil uyumlu, kullanıcı dostu arayüzü ve sade tasarımıyla dikkat çeken site, kurumsal bilgiler ve yatırımcı ilişkilerini tek platformda birleştiriyor.

Aksa Enerji, kullanıcı deneyimini ön plana alan yeni web sitesini erişime açtığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi olan Aksa Enerji, dünyanın önde gelen enerji çözüm ortaklarından biri olma vizyonu ve dijital dönüşüm stratejisi kapsamında web sitesini yeniledi.
Yenilenen internet sitesi, kurumsal bilgiler ile yatırımcı ilişkileri içeriklerini tek bir platformda birleştirirken, mobil uyumluluğu, kullanıcı dostu arayüzü ve sade tasarımıyla öne çıkıyor.
Site, hızlı erişim ve kolay yönlendirme özellikleriyle kullanıcılarına daha verimli bir ziyaret deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Şirketin 2030 küresel stratejisi çerçevesinde geliştirilen yeni platforma www.aksaenerji.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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