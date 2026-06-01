Aksa Enerji, Kazakistan'da 264 megavatlık Kızılorda Santrali'ni devreye aldı

Aksa Enerji, Kazakistan’daki 264 megavatlık Kızılorda Kombine Isı ve Enerji Santrali’ni tam kapasiteyle ticari işletmeye açtı. 15 yıllık kapasite anlaşması kapsamında hayata geçirilen proje, bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 7 ülkede 12 santral operasyonu ve 3 bin megavatın üzerindeki kurulu gücüyle global enerji sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Aksa Enerji'nin Kazakistan'daki Kızılorda Kombine Isı ve Enerji Santrali ticari faaliyete başladı.

Aksa Enerji, bu stratejik projeyi Kazakistan Enerji Bakanlığı'na bağlı RFC (Financial Settlement Center of Renewable Energy LLP) ile imzaladığı 15 yıllık kapasite anlaşması kapsamında hayata geçirdi. Bu uzun vadeli sözleşme yapısı, şirketin öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir hedeflerini desteklerken, Aksa Enerji'nin uluslararası pazarlardaki güçlü iş modelini ve yatırım vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Yüksek verimlilikte kojenerasyon (CHP) teknolojisiyle faaliyet gösterecek olan Kızılorda Santrali, aynı anda hem elektrik hem de ısı üretimi sağlayarak kaynak verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak. Bölgenin enerji arz güvenliğine kritik bir katkı sunacak olan santralin, aynı zamanda bölgesel ekonomik hareketlilik ve yerel istihdam açısından da ciddi bir katma değer yaratması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, 264 megavat kurulu güce sahip Kızılorda Santrali'ni tam kapasiteyle ticari işletmeye alarak global büyüme stratejileri açısından önemli bir eşiği daha geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hayata geçirdiğimiz yatırımların üretime ve operasyonel çıktılara dönüşmesini stratejik açıdan çok kıymetli görüyoruz. Kızılorda projesi de uzun vadeli iş birliklerine dayanan, sürdürülebilir ve öngörülebilir değer yaratma yaklaşımımızın güçlü bir göstergesidir. Böylece Kazakistan'ın enerji arz güvenliğine katkı sunarken, uzmanlığımızı, yerel istihdam gücümüzü ve sosyal yatırımlarımızı da bölgenin hizmetine sunuyoruz. Bulunduğumuz coğrafyalarda sürdürülebilir şekilde değer üretmeye ve büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
