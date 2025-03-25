Aksa Enerji, Depolamalı Yenilenebilir Enerji Üretim Lisansını Aldı

Aksa Enerji, Türkiye'de depolamalı yenilenebilir enerji santralleri arasında ön lisans sürecini tamamlayarak üretim lisansını almaya hak kazandı. Mersin'deki 100,08 MW kurulu gücündeki Mersin RES depolamalı rüzgar enerji santrali için ÇED ve izin süreçlerini tamamlayan şirket, portföyündeki diğer depolamalı yenilenebilir lisanslarını tamamladığında toplam kurulu gücünü 891,41 MW'a çıkaracak.

Türkiye'nin önde gelen halka açık serbest elektrik üreticilerinden Aksa Enerji, Mersin RES ön lisansının tüm izin süreçlerini tamamlayarak depolamalı yenilenebilir enerji santrali üretim lisansını almaya hak kazandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen bu lisansı alan şirket, Türkiye'nin dört bir yanında tecrübeli ekibiyle geliştirmeye devam ettiği en son teknolojiye sahip depolamalı yenilenebilir RES ve GES santral projeleriyle bu alanda toplamda 891,41 MW kurulu güce ulaşacak.

"Depolamalı enerji santralleriyle yeni bir dönem başlıyor"

Aksa Enerji'nin öncülüğünde Türkiye'de enerji sektöründe yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, "Depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları, enerji arz güvenliğini sağlamak ve şebeke dengesini korumak açısından kritik bir role sahip. Türkiye'nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alan şirket olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı ve enerji sektöründeki dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji portföyümüzü genişleterek, portföyümüzün yüzde 25'ini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı planlıyoruz. Bu stratejik hedefimizin bir yansıması olarak kuracağımız santrallerle ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlarken sürdürülebilir enerji üretimi stratejimizi de hayat geçireceğiz" dedi.

Şirket, Mersin'de lisansını aldığı 100,08 MW'lık kurulu güçteki Mersin RES depolamalı rüzgar enerji santraliyle birlikte toplamda 665,91 MW depolamalı rüzgar santrali ve 225,5 MW depolamalı güneş santraliyle toplamda 891,41 MW'lık portföye sahip durumda. Şirket, mevcut portföyünü genişletmek için çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL