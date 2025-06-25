Aksa Enerji, Afrika'da 150 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı

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Aksa Enerji, Africa Finance Corporation ile imzaladığı 150 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla Afrika'nın enerji dönüşümüne destek vererek, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını hedefliyor.

Aksa Enerji, Africa Finance Corporation (AFC) ile toplam 150 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalayarak, Afrika'nın enerji dönüşümüne ve sürdürülebilir kalkınmasına güçlü katkı sunmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında AFC, Aksa Enerji'nin doğal gaz kaynaklı santral projelerinde kullanılmak üzere 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak.

Anlaşma kapsamında, AFC'nin uluslararası finansal tecrübesi, güçlü sermaye yapısı ve risk azaltıcı mekanizmaları ile Aksa Enerji'nin köklü deneyimi, uzman insan kaynağı ve global operasyon kabiliyetiyle, Afrika'nın enerji arz güvenliğini daha da güçlendirecek ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasıyla ekonomik büyümesine ivme kazandırılması hedefleniyor.

Afrika'nın enerjisine sürdürülebilir projeler kazandırılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Afrika'da hayata geçirilen her yatırımın, Aksa Enerji'nin küresel büyüme yolculuğunun yanı sıra Türkiye'nin Afrika ile derinleşen ekonomik ve stratejik iş birliğinin de güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

AFC ile imzalanan anlaşmanın finansman iş birliğinin ötesinde olduğuna dikkati çeken Kazancı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma, bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve ortak vizyonun birleşimiyle Afrika'nın enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik somut bir adımdır. Aksa Enerji'nin Asya ve Afrika'da kanıtlanmış altyapı uygulama gücü ile AFC'nin finansal ve yapısal kapasitesini bir araya getirerek, Afrika kıtasında kalıcı, sürdürülebilir ve örnek teşkil edecek projelere imza atacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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