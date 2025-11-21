Aksa Doğalgaz, IDC Future Enterprise Awards'ta Ödül Kazandı

Aksa Doğalgaz, IDC Future Enterprise Awards'ta "Yapay Zeka Destekli Müşteri Deneyimi Yönetimi Projesi" ile "Müşteri Deneyimi" kategorisinde üçüncülük ödülüne değer görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve küresel pazarlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren ABD merkezli şirket IDC'nin her yıl başarılı dijital dönüşüm, müşteri deneyimi ve inovasyon çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği IDC Future Enterprise Awards'ın bu yılki kazananları açıklandı.

29 il, 349 ilçe ve beldede 7,7 abonesine doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz, mükemmel müşteri deneyimi vizyonuyla yürüttüğü Yapay Zeka Destekli Müşteri Deneyimi Yönetimi Projesi ile IDC Future Enterprise Awards'ta Müşteri Deneyimi kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Aksa Doğalgaz, müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimliliğini sürekli artırmak amacıyla devreye aldığı projeyle tüm temas noktalarındaki müşteri deneyimini kesintisiz biçimde ölçümleyerek hizmet kalitesini artırıyor, operasyonel süreçlerinin etkinliğine katkıda bulunuyor. Proje kapsamında kullanılan yapay zeka analitiği, müşterilerden gelen yorum ve geri bildirimlerde duygu analizi ve konu sınıflandırması yaparak süreçlerdeki geliştirme alanlarının belirlenmesini sağladı.

Faaliyet gösterdiği bölgelerde daimi olarak hizmet kalitesini artıran ve veriye dayalı karar alma kültürünü güçlendiren Aksa Doğalgaz'ın projesinde abonelere 2025'te 15 konu başlığında 1,1 milyonun üzerinde anket gönderildi ve 77 bini aşkın geri bildirim alındı.

Uluslararası müşteri memnuniyeti ölçüm standartları olan CSAT (Genel Memnuniyet) metrikleriyle değerlendirilen anketlerde, 5 üzerinden 4,3 oranında genel memnuniyet skoruna ulaşan Aksa Doğalgaz'ın her 10 abonesinden 9'u deneyiminden memnun olduğunu ifade etti. Bu çalışma, Aksa Doğalgaz'ın müşteri yolculuğunu daha rafine hale getirirken, iş süreçlerini de veriye dayalı biçimde yeniden şekillendirdi.