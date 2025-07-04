Aksa Bursa Doğalgaz'dan Güvenli Doğal Gaz Arzı İçin Kaçak Tarama Çalışmaları

Aksa Bursa Doğalgaz, kesintisiz ve güvenli gaz arzını sağlamak amacıyla 7 bin 564 kilometrelik doğal gaz şebekesinin son teknoloji cihazlarla taranarak güvenliğinin kontrolünün sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güvenli gaz arzı ilkesi çerçevesinde periyodik olarak kaçak tarama çalışmaları yürütülüyor.

Bursa'nın 11 ilçesinde, 1,2 milyonu aşkın abonesini kesintisiz ve güvenli doğal gazla buluşturan Aksa Bursa Doğalgaz, üçüncü taraf kuruluşların gerçekleştirdiği kazılar neticesinde şebeke unsurlarına verilmiş olabilecek muhtemel hasarların tespit edilebilmesi amacıyla yılda en az iki kez gerçekleştirdiği tarama çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, risk oluşumuna engel olarak gaz arzını prosedürler çerçevesinde büyük bir hassasiyetle sağladıklarını belirterek, "Önceliğimiz Bursalı vatandaşlarımızın doğal gaz konforunu daima güvenli ve kesintisiz bir şekilde yaşaması. 7 bin 564 kilometrelik doğal gaz dağıtım şebekemizde kaçak taraması faaliyetlerimizi başarıyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Uzman ekiplerin, OMD (Optical Methane Detector) tip kaçak arama cihazıyla donatılmış araçlarla ve el tipi hassas dedektörlerle kontrol yaptıklarını aktaran Adıbelli, "Amacımız, kaçakları hızla tespit ederek riskleri bertaraf edip kesintisiz ve güvenli gaz arzını sürdürmek. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her zaman en öncelikli konu. Bu bilinçle hareket ederek tüm çalışmalarımızı yasal prosedürler çerçevesinde ve büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Yılın ikinci yarısında da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Adıbelli, doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapılmasının ciddi riskler taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Resmi kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından yapılması planlanan tüm kazı çalışmalarında, başta can ve mal güvenliğinin korunması, aynı zamanda olası hasarların önlenmesi için Aksa Bursa Doğalgaz'a mutlaka bilgi verilmesi gerekiyor. Su, elektrik ve internet altyapısı başta olmak üzere bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi, çocuk parkı yapımı gibi faaliyetler öncesinde bilgi verilmesi önemli. Tüm vatandaşlarımıza sık sık hatırlattığımız üzere yapılması planlanan tüm kazı faaliyetlerinin başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi adına Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olmalı. Altyapı çalışmalarının doğal gaz hattına hasar verilmeden yürütülebilmesi için öncesinde 444 11 33 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezimize bilgi verilmeli. Öte yandan vatandaşlarımız herhangi bir kazı çalışmasına dair şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa, 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil hattımızı arayabilirler."