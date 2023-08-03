Aksa Akrilik, Mithra Üretim Tesisi İçin 20 Milyon Dolarlık Yatırım Yapacak

Aksa Akrilik, 2025 yılından itibaren devreye alınacak olan Mithra üretim tesisinin ilk ünitesinin yatırım bütçesini 20 milyon dolar olarak açıkladı. Şirket, savunma sanayi ve denizcilik sektörüne yönelik üretim yapacak.

Aksa Akrilik, 2025 yılından itibaren devreye alınacak olan Mithra üretim tesisinin ilk ünitesinin yatırım bütçesini 20 milyon dolar olarak açıkladı. Şirket, yatırımla, savunma sanayi ve denizcilik sektörüne yönelik üretim yapacak.

Bugün 5 kıtada, 50'den fazla ülkede 300'e yakın müşterisi bulunan akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, savunma sanayini de kapsayan farklı sektörlerin kullanımına yönelik 'Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf' (Mithra) ürünü ile ilgili yatırım kararı aldığını duyurdu.

UHMWPE Elyaf, Türk Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Kompozit Yol Haritası' çalışmalarında millileştirilmesi ve önceliklendirilmesi gereken savunma sanayi konuları ve kısa sürede milli teknolojiler kapsamına alınması gereken ürünler arasında yer almasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni nesil Ar-Ge çalışmalarının sonucu geliştirilen ürününe ilişkin yatırım kararı hakkında açıklama yapan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş "350 ton/yıl kapasiteyle başlayarak kademeli olarak artacak şekilde Mithra markası altında teknik tekstillere yönelik yüksek teknolojili katma değerli üretim yapmak üzere yeni bir tesis yatırımına başladık. Fizibilite çalışmalarına göre 2025 yılından itibaren devreye alacağımız üretim tesisimizin ilk ünitesinin yatırım bütçesini 20 milyon dolar olarak planlıyoruz. Türkiye'de ilk kez üretilecek Mithra ürünü, dünyada ise az sayıda ülke tarafından üretiliyor" diye konuştu.

Mithra yatırımının, yaklaşık 5 yıllık çalışmalar sonucu kendi geliştirdikleri teknoloji ile ortaya çıktığının altını çizen Taş, "Mithra ile savunma sanayinde soft balistik ve hard balistik ürünler, denizcilik sektöründe gemi, yelken halatları ve zincirleri ile su ürünleri ağlarının yanı sıra, vinç halatları, ağır sanayi performans halatları gibi kullanım alanlarını hedefliyoruz" dedi.

AYNI AĞIRLIKTAKİ ÇELİKTEN 15 KAT, AYNI AĞIRLIKTAKİ PARA ARAMİDDEN YÜZDE 40 DAHA KUVVETLİ

Mithra, aynı ağırlıktaki çelikten 15 kat, aynı ağırlıktaki para aramidden yüzde 40 daha kuvvetli ve darbe dayanımı en yüksek termoplastik ürün olarak öne çıkıyor. Soft Balistik (kurşun geçirmez yelekler vb.) ürünlerde benzer hammaddelerle yapılan ürünlere göre performanstan taviz vermeden yüzde 35'e varan hafiflik sağlarken, Hard Balistik (tank koruması, kask koruması vb.) ürünlerde ise bu oran yüzde 75'e yükseliyor. Mithra kullanılarak üretilen kasklarda ise muadillerine göre yüzde 25 oranında hafiflik sağlanıyor.